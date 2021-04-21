Bodrum Belediyesi altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor
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Bodrum Belediyesi altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Bodrum Belediyesi altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Bodrum Belediyesi'nin, Bitez, Gümbet ve Torba mahallelerinde başlattığı altyapı ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Bodrum Belediyesi'nin, Bitez, Gümbet ve Torba mahallelerinde başlattığı altyapı ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar özellikle oteller bölgesinde gerçekleştiriliyor.

Torba Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin farkında olduklarını söyledi.

Torba'da çalışmalara hız verildiğini belirten Aras, "Fen işleri ekiplerimiz burada çalışıyor. Bir taraftan firma ekipleri de çalışıyor. Hep birlikte Torba'yı toparlamaya çalışıyoruz. Ama Bodrum'da daha yapacak çok işimiz var. Akyarlar, Gümüşlük, Turgutreis, Koyunbaba, Bitez, Yalıkavak, Ortakent gibi mahallelerde Aydem ekipleri de kazı yaptı ve çalışma yapıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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