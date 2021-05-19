Bodrum Belediye Başkanının çöp isyanı
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Bodrum Belediye Başkanının çöp isyanı

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Haberler | Yerel

- Bodrum Belediye Başkanının çöp isyanı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yoldan geçerken gördüğü manzara karşısında çileden çıktı.

- Bodrum Belediye Başkanının çöp isyanı

MUĞLA - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yoldan geçerken gördüğü manzara karşısında çileden çıktı. Çöp kutusunun etrafına atılan malzemelere isyan eden Aras, bunları buraya atanları bulacaklarını söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras mesai bitiminin ardından Bodrum genelinde incelemelerde bulundu. Belediyenin yaptığı faaliyetleri inceleyen Başkan Aras, Göltürkbükü Mahallesi'nde yaptığı incelemeler sonrası akşam saatlerinde eve dönüş yolundayken bir çöp konteynırının etrafındaki çöp olarak atılan bahçe atıkları ve ev eşyalarını gördü. Başkan Aras, geri dönerek çöplerin bulunduğu bölgeye gitti. Etrafta gördüğü molozların, bahçe atıklarının ve ev eşyalarının çöpe atılması karşısından çileden çıkan Başkan Aras, "Bunları atanları bulacağız" dedi. Çöplerin içine dalan Başkan Aras, atılan malzemeler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Bu durum karşısında sinirlenen Aras, "Bunlar buraya atılır mı" diyerek sitem etti.

Çöplüğün içine giren Başkan "Bunları buraya atmak yerine atılacak malzemelerimiz var deseler biz gelir alırız. Burası Göltürkbükü'nün sokaklarından bir tanesi. Bu çöpü buraya atabilen insanlar yaşıyor bu memlekette maalesef" ifadelerini kullandı.

Öte yanda sosyal medyada paylaştığı videoyu binlerce kişi beğendi.

Bodrum Belediye Başkanının çöp isyanı
Bodrum Belediye Başkanının çöp isyanı
Bodrum Belediye Başkanının çöp isyanı
Bodrum Belediye Başkanının çöp isyanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan

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