Bodrum Belediye Başkanı'ndan Fatma Girik'e ziyaret

05.11.2019 11:57

BODRUM Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaklaşık bir ay fizik tedavi gördükten sonra Bodrum'a dönen sanatçı Fatma Girik'i evinde ziyaret etti.

Yürüme güçlüğü çektiği için Ankara'da bir ay fizik tedavi gören ve sonra İstanbul'a giderek diş tedavisini tamamlayan sinema oyuncusu Fatma Girik, geçen günlerde Bodrum'a döndü. Yaklaşık 20 yıldır yaşadığı Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evinde dinlenen Fatma Girik'i ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sanatçıya geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Aras, Torba Muhtarı Suat Kaya da eşlik etti. 2016 yılından bu yana bir dizi ameliyat ve tedavi süreci geçiren Fatma Girik ile sohbet etti. İstanbul'da 1989- 1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatan Fatma Girik o günleri anarak, "Önümüze imza için yığınla dosyalar geliyordu. Ben de çağırıyordum belediyenin avukatını, soruyordum, 'İmza atarsak ne olur, atmazsak ne olur?' diye. İki nüsha evrakların bir nüshasını imzalayıp, diğer nüshasını saklıyordum. Bir konu oluyordu çağırıyordum başkanları nedir bu diye. 'Efendim siz daha iyi bilirsiniz' diyorlardı. En nihayetinde dedim ki ben bilirsem her şeyi, siz ne işe yarıyorsunuz?" dedi. Fatma Girik, belediye başkanlığı görevinin kadına yakıştığını söyledi. Belediye çalışmalarından ve Torba Mahallesi ile ilgili projelerinden söz eden Başkan Aras ise, "Kapımız size her zaman açık. Sizi belediyemizde ağırlamaktan onur duyarız. Bir an önce eski sağlığınıza kavuşmanızı dilerim. Siz artık Bodrum'la özdeşleşmiş, ülkemizin çok önemli bir değerisiniz" dedi. Samimi sohbetin ardından Fatma Girik, Başkan Aras'a, 60 yıllık meslek yaşamına sığdırdığı ödülleri, fotoğrafları ve afişleriyle adeta bir müzeye dönüştürdüğü evini gezdirdi.

Kaynak: DHA