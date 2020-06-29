Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
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Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez

Bodrum Belediye Başkanı, ilçede porsiyonu 370 TL'ye döner satılmasına dair eleştirilere kendisi de katıldı. Başkan Ahmet Aras, "370 TL'lik dönere benim de kesem yetmez" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
29.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:57

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 370 liralık döner tartışmasıyla ilgili dile getirdiği ve çok tartışılan, "Turistin cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz" sözleri hakkında Haber Global'e konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tartışma yaratan sözleriyle ilgili olarak canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"KENDİ HALKIMIZA BÖYLE YAKLAŞAMAYIZ"

Aras, "Yabancı turistlere daha fazla para harcatmamız gerekiyor. Ucuz turist mekanı olmayalım. Türkiye, tarihi doğal güzellikleriyle, turizme verdiği önemle özel bir coğrafya. Akdeniz ve Ege'nin birleştiği yerde, uzun sahil kıyıları olan, antik medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yer. Neden ucuz olsun? Ben turistlerin mümkün olduğu kadar fazla harcama yapması gerektiğini söyledim. Kendi halkımıza böyle yaklaşamayız" şeklinde konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez

Başkan Aras, şu şekilde devam etti:

"Biz belediye olarak Bodrum'un altyapı sorunlarıyla çok fazla içli dışlıyız. Sellerle, çöplerle anılan görüntüsünü gündemden kaldırdık. Biz sokağa, halkımıza yatırım yapıyoruz. Bunun yanında dünyanın önemli girişimcileri de Bodrum'a yatırım yapıyorlar. Bodrum'da herkese uygun, çok önemli bölgelerimiz var. Ben bunu söylemek istiyorum. Belediyeye ait zaten 40'a yakın plaj var, kafeler var. Vatandaşlarımızın çok uygun tatil olanakları ile buluşturabiliyoruz.

"BENİM DE KESEM ORAYA GÖRE YETERSİZ GELİR"

Tabii ki işletmeler de var. Onlar da bir taraftan kendi müşterilerine hizmet etmeye çalışıyorlar. Bodrum'da her keseye uygun tatil mevcut. Zaten paylaşılan hesap pusulasında bildiğimiz mekan zaten genelde üst gelir gruplu bir mekan. Oralara ben de gitmiyorum. Benim de kesem oraya göre yetersiz gelir. Oraya giden insanlar belli."

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