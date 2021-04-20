Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan, Kovid-19 engeline takılan Yalıkavakspor'a moral ziyareti

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hentbolda Kadınlar EHF Kupası'nda mücadele eden ve teknik ekip ile oyuncuların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle namağlup ilerlediği EHF Avrupa Kupası'ndan elenen Yalıkavakspor'a moral ziyaretinde bulundu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hentbolda Kadınlar EHF Kupası'nda mücadele eden ve teknik ekip ile oyuncuların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle namağlup ilerlediği EHF Avrupa Kupası'ndan elenen Yalıkavakspor'a moral ziyaretinde bulundu.

Yalıkavak Türkan Saylan Spor Kompleksi'nde lig ve kupa hazırlıklarını sürdüren Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı'nı antrenman sonrası ziyaret eden Başkan Aras, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek kalan maçlar için başarılar diledi.

Aras, "Siz gerçekten Bodrum'u gururlandırdınız, her tarafta bende hep gururla bahsettim. Bodrumspor da çok iyi gidiyor. Futbolda ve hentbolda çok iyiyiz. Umarım bu son 3 maçınızı da kazasız, belasız sakatlık olmadan atlatırsınız, kupayı alırız. Ama en önemlisi sağlık tabi ki, hepinizi iyi gördüm buna çok sevindim." ifadesini kullandı.

Başkan Aras ardından zemin düzenleme çalışmaları devam eden futbol sahasında incelemelerde bulundu. Aras'a ziyaret ve incelemelerinde Yalıkavakspor Kulübü Başkanı Mehmet Esen, kulüp yöneticileri ve başkan yardımcıları da eşlik etti.

Hentbolda Kadınlar EHF Kupası'nda geçtiğimiz 28 Mart'ta, Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanması planlanan Yalıkavakspor-Lokomotiva Zagreb maçı, maç öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde bazı ev sahibi takım sporcuların sonucunun pozitif çıkması nedeniyle iptal edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı