Bodrum Belediye Başkanı Aras'ın ailesiyle ortak olduğu otelin bazı eklentilerinin kaçak olduğu iddiası - Haberler
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Bodrum Belediye Başkanı Aras'ın ailesiyle ortak olduğu otelin bazı eklentilerinin kaçak olduğu iddiası

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum Belediye Başkanı Aras'ın ailesiyle ortak olduğu otelin bazı eklentilerinin kaçak olduğu iddiası

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ailesiyle ortak olduğu otelin bazı eklentilerinin kaçak olduğu iddiasıyla ilgili Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ailesiyle ortak olduğu otelin bazı eklentilerinin kaçak olduğu iddiasıyla ilgili Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ailesine ait otelin birçok noktasında kaçak yapılaşma olduğu, otelin bar, ofis alanı, mutfak ve oto yıkama bölümünün kaçak yapıldığı öne sürüldü.

İddialar üzerine, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bodrum Belediye Başkanı Aras'ın ailesiyle ortak olduğu otelin bazı eklentilerinin kaçak olduğu iddiası - Haberler
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