BODRUM BELEDİYE BAŞKANI ARAS'IN AHŞAP İSKELESİ YIKILDI

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın 7 yıl önce gerekli izinlerini alarak sahibi olduğu plaj işletmesine yaptırdığı ahşap iskelenin, İskele Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik nedeniyle yıkımı gerçekleştirildi. Başkan Aras, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin, yapılan plan değişikliğiyle sözleşmesi biten ahşap iskeleler sökülmesini, sözleşmesi devam edenlerin ise sözleşme sonuna kadar kalmasını istediklerini söyledi.

2020 yılında değişen İskele Yönetmeliği gereği plajlarda ahşap iskelelerin kaldırılmasına karar verildi. Bu kapsamda Ortakent Mahallesi'ndeki Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın sahibi olduğu plaj işletmesindeki, 2015 yılında İskele Yönetmeliği'ne uygun olarak, ruhsatlı olarak yaptırılan iskelenin yıkımına da karar verildi. Aras'ın işletmesindeki ahşap iskele için de söküm için verilen sürenin dolması üzerine yıkım kararı verildi. Ekiplerce bu sabah saatlerinde ahşap iskelenin sökümü yapıldı.

'YIKIMLARA HİÇ ARA VERMEDİK'

Konuyla ilgili yazı açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İskele yönetmeliklerinde bazı şartlar vardı. Bu şartlarla bazı izinler veriliyordu. Zamanında bu şekilde izin alan firmalar, iskeleler var ya da kaçak yapılan yapılaşmalar vardı. Biz zaten seçimden beri kaçak yapılarla mücadele konusunda her zaman irademizi ortaya koymuştuk. Özellikle yasa dışı bu tür iskele ya da kaçak yapılaşmaları ortadan kaldırıyoruz. Kargı ve Gümbet'teki ahşap iskelelerden başlamıştık. Bu çalışmalarımız daha da sürüyor. Türkbükü, Gündoğan, Gölköy bölgelerindeki iskeleleri kaldırmayı planlıyoruz. Yıkımlara hiç ara vermedik. Biraz salgından dolayı bazı şeyler yavaşlamış olabilir. Aslında basına çok fazla yansıtmıyorduk ama son dönemde kaçak yapılaşma çok fazla arttı. O nedenle, 'yeniden gündem olması gerekir' diye düşündük" dedi.

'KESİNLİKLE İMAR BARIŞI'NIN ÇIKMAYACAĞINI SÖYLENMELİ'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çağrıda bulunan Aras, "Kesinlikle İmar Barışı'nın çıkmayacağını söylemesi lazım. Çünkü şu an herkes seçim öncesi yeni bir imar barışı bekledikleri için yeniden kaçak yapılaşmaya meyletmeye başladı. Biz bunu kesinlikle reddediyoruz. Zaten gelen bütün şikayetlere, yaptığımız tespitlere hemen müdahale edip mühürlüyoruz. Suç duyurularını yapıyoruz. Firmalara da uyarı yazısı yazdık. Çok yönüyle mücadeleyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Diğer taraftan özellikle kıyı kullanımları konusunda Kent Konseyi ile yaptıkları çalışmalar olduğuna dikkati çeken Başkan Aras, "Onların hiçbiri rafa kalkmış değil. O çalışmaların hepsini biz, belli bir program dahilinde hayata geçireceğiz. Kıyılardaki, kumsallardaki iskelelerin belli bir düzende yıkımı devam edecek. Yapılan bir plan değişikliğiyle sözleşmesi biten ahşap iskeleler sökülecek. Sözleşmesi devam edenler sözleşme sonuna kadar kalacak. Bakanlık yetkilileri, eğer herhangi bir şekilde sözleşmesi devam ediyorsa sözleşme sonunda sökmemizi istiyor. Eğer imar planına konu bir iskeleye ise yani imar planıyla bakanlık tarafından izin verildiyse bu iskeleye kumsalda dahi olsa 2030'a kadar süresi var bunların. Çıkan yönetmelik bu şekilde. Bunu dışında yapı kayıt belgeli dahi olsa kumsallarda artık iskeleler kalmayacak" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)-