Bodrum Belediye Başkanı Aras, çağrı merkezine gelen telefonları yanıtladı
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Ahmet Aras, Bodrum, Yerel

Bodrum Belediye Başkanı Aras, çağrı merkezine gelen telefonları yanıtladı

Bodrum Belediye Başkanı Aras, çağrı merkezine gelen telefonları yanıtladı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hafta sonu mesaisinde, Belediye'nin çağrı merkezine gelen telefonlara yanıt vererek vatandaşlara sürpriz yaptı.

24.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:54
Bodrum Belediye Başkanı Aras, çağrı merkezine gelen telefonları yanıtladı

Bodrum Belediye Başkanı Aras, çağrı merkezine gelen telefonları yanıtladı

MUĞLA - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hafta sonu mesaisinde, Belediye'nin çağrı merkezine gelen telefonlara yanıt vererek vatandaşlara sürpriz yaptı.

Başkan Aras, korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde, vatandaşların tüm ihtiyaç ve talepleri için telefon ya da online iletişim yöntemlerini tercih etmelerinin önemini vurguladı.

Hafta sonunda, Bodrum Belediyesi'nin 7/24 hizmet veren Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar karşılarında Başkan Ahmet Aras'ı bulunca şaşkınlık yaşadılar. Bodrum Belediyesi'nin 444 00 48 numaralı Çağrı Merkezini arayan vatandaşların talep ve sorularını dinleyen Başkan, gelen talepleri tek tek not alarak ilgili birimlere talimat verdi.

Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlara korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri hatırlatan Aras, içinde bulunduğumuz bu süreçte vatandaşların mümkün olduğunca evde kalmalarını, Belediye'ye telefonla ya da elektronik iletişim platformlarını kullanarak ulaşmalarını tavsiye etti. Aras, "Bodrum Belediyesi olarak biz her zaman halkımızın yanındayız ve gece gündüz toplum sağlığımız için mesai yapıyoruz. Ekiplerimiz bu zorlu süreçte de hizmetlerine aksatmadan devam ediyor. Kamuya açık alanlarda, hizmet binalarında, eczanelerde, pazar yerlerinde ve ihtiyaç duyulan noktalarda dezenfektasyon çalışmalarımız sürüyor. Bodrum halkının duyarlılığı ve alınan önlemler sayesinde bu salgın döneminin en kısa sürede hasarsız atlatılmasını diliyorum" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Aras, çağrı merkezine gelen telefonları yanıtladı

Kaynak: İHA

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Bodrum Belediye Başkanı Aras, çağrı merkezine gelen telefonları yanıtladı

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