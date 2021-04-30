Bodrum Belediye Başkanı Aras: "Bodrum'da kaos yaşanıyor"

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Bodrum Belediye Başkanı Aras: "Bodrum'da kaos yaşanıyor" Bodrum nüfusu 500 bini aştı, ilçe metropole döndü İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, 17 Mayıs Pazartesi günü 05.

Bodrum Belediye Başkanı Aras: "Bodrum'da kaos yaşanıyor"

Bodrum nüfusu 500 bini aştı, ilçe metropole döndü

MUĞLA - İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, turizm merkezi Bodrum'a akın etti. İlçede trafik durma noktasına gelirken, 181 binlik nüfus 500 bini aştı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptığı açıklamada Bodrum'da aniden artan nüfus yoğunluğu nedeniyle büyük bir kaos yaşandığını açıkladı.

Tam kapanma açıklanmasının ardından büyükşehirlerde yaşayan bir çok vatandaş 19 günlük yasağı Bodrum'da geçirmek için ilçeye akın etti. Pandemi sürecinde başlayan göç ile birlikte Bodrum nüfusu 500 bini aştı. İlçede trafik yoğunluğu yaşanırken ana halterlerde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Bodrum'da 1 yıldır ciddi bir yoğunluk yaşanıyor

İlçede oluşan yoğunluk hakkında bugün Ortakent İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Bodrum'da kış aylarından itibaren ciddi bir yoğunluğun yaşandığını ifade ederek şu sözlere yer verdi "Biz zaten ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Ancak bu yoğunluk son bir iki günün yoğunluğu değil, biz yaklaşık 1 yıldır bu yoğunlukla yaşıyoruz. Pandeminin başlamasıyla beraber Bodrum'da ikinci konutu, yazlığı bulunan vatandaşlarımız ülkenin her yerinden gelerek Bodrum'da yaşamaya başladılar. Bu bir turizm yoğunluğu değil. 11 Nisan'dan sonra yaşanan olumsuz gelişmeler bizim turizm beklentimizi zaten kaldırdı. Ancak kapanmadan sonra Mayıs'ın 17 sinden sonra vakalar belli sayıların altına inerse o zaman Turizm'den söz edebiliriz" dedi.

"Bodrum'da kaos yaşanıyor"

Tam kapanma açıklamasının büyükşehirlerden Bodrum'a gelinmesinin önünü açtığını belirten Aras "Yoğunlukla mücadele etmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bodrum'da bu sebeple olumsuzlukların yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. Son 3 günde çok giriş oldu ancak biz bu yoğunluğu zaten yaşıyorduk. Bunun nüfusa yüzde yüz yansıdığını düşünmüyorum ama nüfus 500 bini aştı diyebiliriz. Normalde bu nüfusa 2025 yılında ulaşacağımızı öngörüyordum ancak salgın bu işi 4 yıl öne çekti. Biz hazırlıklarımızı yapamadan birden bire bu kaosla karşılaştık. Şu anda Bodrum'da gerçek bir kaos olduğunu hepimiz kabul ediyoruz"dedi.

Hastane sıkıntısı yaşanabilir

Aras hastanelerin nüfusa göre yeterli olduğunu belirterek gelenlerin bulaş sayısını arttırması durumunda sağlık kurumlarının yetersiz kalacağının da altınI çizdi.

Öte yandan havadan çekilen görüntülerde Bodrum trafiğinde yaşanan yoğunluk gözler önüne serildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN