Bodrum Belediye Başkanı Aras, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum Belediye Başkanı Aras, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Aras, haber kategorisinde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş", yaşamda Mustafa Hassona'nın "Ateşkesin ardındaki yaşam", sporda Claudio Pasquazi'nin "Amansız takip" fotoğraflarına oy verdi.

Aras, fotoğraflardan çok etkilendiğini belirterek, "Seçerken çok zorlandım. Seçtiğim fotoğraf kareleri de çok etkileyiciydi." dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Aras, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Bodrum Belediye Başkanı Aras, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Bodrum Belediye Başkanı Aras, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Rüşvet aldığı anlar kameraya yakalanan vergi dairesi müdürü gözaltına alındı

Rüşvet aldığı anlar kameraya yakalanan vergi dairesi müdürü gözaltına alındı

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title