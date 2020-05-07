Bodrum Belediye Başkanı Aras: '24 ilde seyahat yasağı kalkarsa korkulan olur'
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Bodrum Belediye Başkanı Aras: '24 ilde seyahat yasağı kalkarsa korkulan olur'

Bodrum Belediye Başkanı Aras: '24 ilde seyahat yasağı kalkarsa korkulan olur'
07.05.2020 18:40 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:43

Bodrum Belediye Başkanı Aras: '24 ilde seyahat yasağı kalkarsa korkulan olur'BODRUM Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçeye kontrollü bir giriş olduğunu bildirerek, 'Seyahat yasağı olan 24 ilden seyahat yasağı kalkarsa, o zaman gerçekten korkulan olur' dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Aras: '24 ilde seyahat yasağı kalkarsa korkulan olur'

BODRUM Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçeye kontrollü bir giriş olduğunu bildirerek, 'Seyahat yasağı olan 24 ilden seyahat yasağı kalkarsa, o zaman gerçekten korkulan olur' dedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlaması, aralarında Muğla'nın da bulunduğu 7 ilde kaldırıldı. Kararla birlikte tatil beldelerine araç girişlerinde artış yaşandı.

GİRİŞLER KONTROL ALTINDA

Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras 'Okullar kapanınca 'Bodrum'a gelmeyin' çağrısı yapmıştım. 'Bodrum'a gelmeyin çünkü sağlık imkanlarım kısıtlı' demiştim. Bu söylemimiz karşılık buldu ve gelen sayısını belli bir oranda tutmuştuk. Bu dönemde Bodrum'un nüfusu arttı ama salgın hastalık bu dönemde ilçemize yayılamadı. Seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte küçük de olsa bir hareketlilik yaşandığı gözlendi. Bu hareketlilik Bodrum'a giren araç sayısı dışarıdan gelen, tatilci veya yazlıkçı aracı değil. Günlük giren araç sayısı ortalama 6 bin olarak görülüyor. İlçe girişlerinde yüzde 25 oranında bir artış var. Bu araçlar içerisinde şahsi binek araçlarıyla gelen vatandaşlar da var. Bu demek ki seyahat kısıtlaması olmayan Bodrum'daki yazlık evlerine gelmek isteyenler var. Bu vatandaşlarımız Bodrum'a gelirken yine seyahat izin belgeleriyle geliyorlar. Bodrum girişinde sağlık kontrolü yapılarak, ilçeye giriş izni veriliyor. Bodrum'da kontrollü bir giriş söz konusu. Şu anda Bodrum'a 750 bin veya 1 milyon gelmesi söz konusu değil. Seyahat yasağı olan 24 ilden seyahat yasağı kalkarsa o zaman gerçekten korkulan olur? dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Aras: '24 ilde seyahat yasağı kalkarsa korkulan olur'

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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