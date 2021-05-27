Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti.

AA Genel Müdürlük Binası'ndaki ziyarette Aras, Karagöz'e yeni görevinin hayırlı olması temennisini iletti.

Görüşmede, Bodrum'un dünyaya tanıtılması için Bodrum Belediyesi ve AA'nın yapabileceği iş birliği çalışmaları da değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun