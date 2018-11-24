Bodrum Belediye Başkan Aday Adayı Ahmet Aras Halkın Sorunlarını Dinledi

CHP'den Bodrum Belediye Başkan Aday adayı olan Ahmet Aras halkın sorunlarını dinlemek için sokağa çıktı.

Bodrum Belediye Başkan Aday Adayı Ahmet Aras mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla görüştü. Bodrum'u karış karış gezen Aras sorun ve çözüm önerilerini teker teker dinledi. Gittiği her mahallede coşku ile karşılanan Aras Bodrum'un alt yapısından, çöplüğüne, ekonomiden, turizm ve denizciliğe kadar olan tüm sektörlerdeki problemlere çözüm bulmak için ekibiyle birlikte sonuna kadar çalışacağını söyledi. Mahalle sakinlerinin birçoğunun ortak noktasının alt yapı sorunu olduğunu açıklayan Aras esnafın sorunlarının ise 2 aya sıkışmış turizm olduğunu açıkladı. Alt yapıyla ilgili acil eylem planı hazırlayarak bütün dikkatleri alt yapı sorununa çekeceğini bildiren Aras kısa, orta ve uzun vadeli planlarla tüm yarımadada çevreye saygılı entegre bir çözüm düşündüğünü açıkladı.

Turizm sektörünün de önceliğinin tanıtımdan çok altyapı olduğunun altını çizen Ahmet Aras, 12 ay turizmin çok uzun vadeli bir çalışmayla gerçekleşebileceğini, öncelikle yaz sezonunu dört ve altı aylık sürelere çıkarmak gerektiğini belirtti. Turizmin Bodrum'daki tüm sektörleri birinci derece etkilediğini açıklayan Aras, bunun için Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim aylarında dış kaynaklı turisti Bodrum'a çekebilecek uygulamalara öncelik verilmesinin önemine değindi. - MUĞLA