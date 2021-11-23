BODRUM BELEDİYE A.Ş. İHTİYACI OLAN SATIN ALMA GRUPLARINI YAYINLADI

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Bodrum Belediyesi'nin iştirak şirketi Bodrum Belediye A. Ş. 2022 yılı için ihtiyacı olan satın alma gruplarını yayınladı. 2021 yılı için Bodrum Belediye A. Ş'nin işlettiği; cafeler, restaurantlar, otoparklar ve tuvaletlerin ihtiyaçlarına yönelik satın almalar gerçekleşecek. Satın almaları gerçekleşecek ürün grupları için teklifler de alınmaya başlandı.

Bodrum Belediye A. Ş. 'nin yayınladığı tabloya göre; Şarküteri Grubu, Sebze-Meyve, Dondurulmuş Ürünler, Kuru Gıda, Çay/Kahve/Sıcak İçecekler, Meşrubatlar/Soğuk İçecekler, İlaçlama Firmaları, Tüp/Gaz Alımı, Reklam/Baskı Hizmetleri, Et ve Tavuk, Temizlik-Sarf-Kağıt Malzemeler, Ofis-Kırtasiye Malzemeleri, Tanker Su Taşımacılığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ürün gruplarında satın almalar gerçekleştirilecek. Teklif vermek isteyen firmaların, Bodrum Belediye A. Ş. satın alma birimine ulaşarak randevu oluşturması gerekiyor. Randevunun ardından belirlenen tarihte ürün tanıtımını gerçekleştirecek olan firmalar ile fiyat ve koşullar da görüşülecek.

14 Aralık 2021 saat 17: 30'a kadar teklifler alınmaya devam edecek. Teklif verecek firmaların, Bodrum Belediye A. Ş satın alma birimiyle iletişime geçmesi gerekiyor.

Aşağıdaki numaradan Bodrum Belediye A. Ş. satın alma birimine ulaşabilirsiniz.

Tel: 0 (252) 313 85 60

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