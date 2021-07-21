Bodrum Deha Bilimlier ile coştu
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Bodrum Deha Bilimlier ile coştu

Bodrum Deha Bilimlier ile coştu
İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Haberler | Magazin

Bodrum Deha Bilimlier ile coştu Deha Bilimlier bayramda çocuklarla şarkı söyledi Geleneksel Azka Yaz Konserleri kapsamında Kurban Bayramı'nın ilk günü sahnede Deha Bilimlier vardı.

Bodrum Deha Bilimlier ile coştu

Deha Bilimlier bayramda çocuklarla şarkı söyledi

MUĞLA - Geleneksel Azka Yaz Konserleri kapsamında Kurban Bayramı'nın ilk günü sahnede Deha Bilimlier vardı. Bayram tatili için Bodrumu tercih eden yerli turistler Deha Bilimlier'in enerjisi ile bayram coşkusunu yaşadı.

Enerjisi ile Azka Sahne'yi sallayan Deha Bilimlier geniş repertuvarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Bir ara misafirlerin arasındaki çocukları sahneye davet eden Deha Bilimlier, miniklerle beraber hem şakalaştı hem de şarkı söyledi.

Bodrumlu müzikseverlere eşsiz bir bayram yaşatan Bilimlier, hızını alamayıp sahneden indi. Masaların arasında dolaşan başarılı şarkıcı misafirleriyle karşılıklı göbek attı.

Bodrum Deha Bilimlier ile coştu
Bodrum Deha Bilimlier ile coştu
Bodrum Deha Bilimlier ile coştu
Bodrum Deha Bilimlier ile coştu
Bodrum Deha Bilimlier ile coştu
Bodrum Deha Bilimlier ile coştu
Bodrum Deha Bilimlier ile coştu
Bodrum Deha Bilimlier ile coştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan

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