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Bodrum "Avrupa Ragbi Lig Şampiyonası"na doğru

AA / Ali Ballı - Haberler | Spor
Bodrum

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Hollanda, Çekya, Malta ve Türk takımlarının katılacağı Avrupa Ragbi Lig Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Hollanda, Çekya, Malta ve Türk takımlarının katılacağı Avrupa Ragbi Lig Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve Türkiye Ragbi Lig Derneği (TRLA) iş birliğiyle 14 Ekim'de gerçekleşecek şampiyona öncesi Bodrum Belediyesi Trafo Kafede düzenlenen toplantıda konuşan TRLA Başkanı Gürol Yıldız, Ragbi Lig'in Türkiye'de 2016'da başladığını söyledi.

Türkiye'nin Ragbi Lig'in dünyada erkeklerde 24, kadınlarda da 11'inci sırada olduğunu belirten Yıldız, bu sporda iyi sonuçlar aldıklarını, almaya da devam ettiklerini dile getirdi.

Balkan Şampiyonasında Türkiye'nin şampiyon olarak geri döndüğünü anlatan Yıldız, "Biz bu sporu Türkiye'de daha çok tanıtmak ve geliştirmek için dernek olarak Avrupa Ragbi Lig Fedarasyonuna başvuruda bulunduk. Bu sporun Bodrum'da oynanacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Şampiyonaya Hollanda, Çekya, Malta ve Türkiye'den sporcular katılacak." dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da sporu ve sporun her branşını yerel yönetimler olarak ciddi anlamda desteklediklerini, desteklemeye de devam edeceklerine işaret etti.

Bodrum Şehir Stadı'nda 14-17 Ekim'de yapılacak şampiyonaya, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda katılımcının gelmesi bekleniyor.

AA / Ali Ballı - Spor Haberleri
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