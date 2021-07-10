BODRUM ANTİKA PAZARINA KAVUŞUYOR
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BODRUM ANTİKA PAZARINA KAVUŞUYOR

BODRUM ANTİKA PAZARINA KAVUŞUYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, antika özelliği taşıyan ürünlerin satışının yapılabileceği bir antika pazarı kurulmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, antika özelliği taşıyan ürünlerin satışının yapılabileceği bir antika pazarı kurulmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bodrum'un kültür birikimlerini ve korunmaya değer, ata yadigarı antika objelerini günümüz insanına tanıtma ve hatırlatmayı amaç edinen Bodrum Belediyesi öncülüğünde, bir antika pazarı kurulacak. Pazarda ülkemizin her bölgesinden antikacılar, yüzyıllar boyunca bu topraklarda çeşitli uygarlıklar tarafından üretilen ve kullanılan objeleri antika severlerle buluşturacak. Bodrum antika pazarında, diğer pazar yerlerinden farklı olarak mezatlar ve farklı etkinlikler düzenlenmesi de planlanıyor.

Antika Pazarı Bölge Esnafına Katkı Sunacak

Antika pazarı, Bodrum Merkez'de bulunan kapalı pazar yerinde kurulacak. Şehir dışından antika pazarı için gelecek misafirlerin bölge esnafına da ekonomik katkı sağlaması hedefleniyor. Her hafta Pazar günleri, 07. 00-20. 00 saatleri arasında kurulacak antika pazarında stant açmak isteyenler için aranacak şartlar ve özellikler Bodrum Belediyesi'nin internet sitesinde yer alıyor.

(https://bodrum. bel. tr/duyuru. php? id=8176)

İlgililerin doğrudan müracaatları için ise Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İktisat İşleri Birimi'ne başvurmaları gerekecek.

Kaynak: Habermetre

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