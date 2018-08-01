Bodrum Antik Tiyatrosu İspanyol Flamenko Ateşiyle Yanacak

3 Ağustos Cuma akşamı İspanya'dan gelen ve üç kardeşin Rosario, Ricardo, José Castro Romero'nun kurduğu "Castro Romero Flamenco" topluluğu, özgün müzikleri ve koreografileriyle "ESENCIA FLAMENCA" adlı performanslarını sahneye taşıyor.

2 bölümden oluşacak ve 90 dakika sürecek performanslarında İspanyol, Brezilya, Afrika ezgileri ile Flamenko müziğini sentezleyen ve dansları ile dünya sahnelerinde tanınan ve ilgi ile takip edilen grup Bolşoy Devlet Balesi'nde yaptıkları "Carmen" operası prodüksiyonu ile de tanınıyor.

Bodrum Belediyesi'nin değerli katkılarıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından on altı yıldır düzenlenen ve tatil kültürüne bambaşka bir boyut getiren "Uluslararası Bodrum Bale Festivali", 1 - 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında Bodrum Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde izleyicileri bekliyor.