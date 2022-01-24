Bodrum-Anamur arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor - Haberler
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Bodrum-Anamur arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor

Bodrum-Anamur arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor
AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ile Mersin'in Anamur ilçeleri arasında, denizde kuvvetli fırtına beklendiği uyarısı yapıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ile Mersin'in Anamur ilçeleri arasında, denizde kuvvetli fırtına beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Bodrum ile Antalya'nın Manavgat ilçesi arasında, denizde rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, Manavgat-Anamur arasında ise güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 25 Ocak saat 20.00 civarında etkisini yitireceği öngörülüyor.

Açıklamada, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

Fırtına, Bodrum, Mersin, Muğla, Güncel, Haber

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