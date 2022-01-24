Bodrum-Anamur arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ile Mersin'in Anamur ilçeleri arasında, denizde kuvvetli fırtına beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Bodrum ile Antalya'nın Manavgat ilçesi arasında, denizde rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, Manavgat-Anamur arasında ise güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 25 Ocak saat 20.00 civarında etkisini yitireceği öngörülüyor.

Açıklamada, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.