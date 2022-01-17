Bodrum-Anamur arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor - Haberler
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Bodrum-Anamur arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor

Bodrum-Anamur arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor
AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Mersin'in Anamur ilçesi arasındaki denizlerde yarın kuvvetli fırtınanın beklendiği uyarısı yapıldı.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Mersin'in Anamur ilçesi arasındaki denizlerde yarın kuvvetli fırtınanın beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kaş ilçesi ile Anamur arasında, denizde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvveti yer yer 9'u bulması beklenen fırtınanın, 20 Ocak'ta öğle saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor.

Bodrum ile Kaş arasındaki denizlerde de yarın 6 ile 8 kuvvetinde esmesi beklenen fırtınanın 19 Ocak'ta etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.

Açıklamada, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

5 METRE KARDA, 1 KİLOMETRELİK YOLU 1,5 SAATTE AÇTILAR

5 METRE KARDA, 1 KİLOMETRELİK YOLU 1,5 SAATTE AÇTILAR
AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

Fırtına, Bodrum, Anamur, Muğla, Güncel, Haber

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