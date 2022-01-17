Bodrum-Anamur arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor

ANAMUR, MERSİN (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Mersin'in Anamur ilçesi arasındaki denizlerde yarın kuvvetli fırtınanın beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kaş ilçesi ile Anamur arasında, denizde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvveti yer yer 9'u bulması beklenen fırtınanın, 20 Ocak'ta öğle saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor.

Bodrum ile Kaş arasındaki denizlerde de yarın 6 ile 8 kuvvetinde esmesi beklenen fırtınanın 19 Ocak'ta etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.

Açıklamada, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.