Bodrum Akyarlar'da 90'lar partisi
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Bodrum Akyarlar'da 90'lar partisi

Bodrum Akyarlar'da 90'lar partisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Muğla'nın Bodrum ilçesi Porto Bianco Beach'de 90'ların unutulmaz şarkılarına imza atan ünlü şarkıcıların katıldığı 90'lar partisinde tatilciler doyasıya eğlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Porto Bianco Beach'de 90'ların unutulmaz şarkılarına imza atan ünlü şarkıcıların katıldığı 90'lar partisinde tatilciler doyasıya eğlendi.

Akyarlar Mahallesi'nde bulunan Karaderili Şirketler Grubu bünyesindeki Mio Bianco Otel'in Cem Özer ile eşi Pınar Dura Özer'in işletmecisi oldukları Porto Bianco isimli Beach'inde 90'lar partisi düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan 90'lar eğlencesinde Reyhan Karaca, Metin Özülkü, Sibel Alaş, Jale şarkılarıyla tatilcilere keyifli bir bayram yaşatırken DJ Hakan Eren de müzikleriyle eğlenceyi ikiye katladı.

Özer çifti misafirleri ile özel olarak ilgilenirken, hayranları ile gece boyunca bol bol fotoğraf çektirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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