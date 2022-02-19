BODRUM AKUT'TAN 31 GÖNÜLLÜYE ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) bünyesinde yer alan 31 gönüllüye ileri seviye enkazda arama ve kurtarma eğitimi verildi.

AKUT Bodrum Kürşat Avcı Eğitim ve Operasyon merkezinde, 31 gönüllü için ileri seviye enkazda arama kurtarma eğitimi düzenlendi. Eğitime katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, hazırlanan istasyonlarda eğitmenlerden bilgi aldı. 4 farklı istasyonda eğitimler alan içerisinde 10'a yakın kadın gönüllünün de bulunduğu etkinliğin, yarın senaryo gereği hazırlanan tatbikatla tamamlanacağı bildirildi.

Türkiye'nin afet bölgesi olduğunu ve afetlere karşı hazır olunması gerektiğini söyleyen AKUT Eğitmeni Adem Ceran, 31 kursiyer 8 eğitmeniz var. 4 farklı istasyonda baş üstü geçiş, tahkimat, yanal geçiş gibi konularda pratik kazanmalarını sağlıyoruz. Yarın yapacağımız simülasyon tatbikatıyla, yeteneklerini biraz daha, ileri taşımaya çalışacağız. Örneğin İstanbul'da yaşanacak bir depremi konuşuyorsak, ben orada yaşayan bir insan olarak potansiyel bir afetzedeyim. Daha etkili olabilmemiz için ekiplerin güçlü olması gerekiyor dedi.

AKUT Bodrum'un ekip liderlerinden İngilizce öğretmeni Füsun Ersoy da 2008 yılında kurulan Bodrum AKUT'un 109 gönüllüsü olduğuna dikkati çekip, Bunların yarısı aktif olarak çalışmalara katılıyor. Aynı zamanda gönüllülerimizin yarısından fazlası da kadın. Bugün gerçekleşen eğitimlerde en az 10 kadın gönüllü var. Bu eğitim tamamıyla uzmanlık eğitimi. Burada AKUT'un içerisinde gönüllü olmak isteyen kişi, 5 temel eğitim almak zorunda. Bu temel eğitimlerden sonra gönüllüye, 'Sahada profesyonel olarak çalışmak ister misin' diye soruyoruz. Eğer kabul ederse daha sonra uzmanlık eğitimine alıyoruz. Burada temel enkaz eğitimini bitirmiş olan gönüllüyü, ileri seviye enkaz eğitimlerine alıyoruz. AKUT Bodrum'da Türkiye'nin en iyileri yetişiyor diye konuştu.