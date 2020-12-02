Bodrum Adliyesi'nde HES kodu uygulaması başlıyor
02.12.2020 18:05 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:08
Bodrum Adliyesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu uygulamasına geçileceği bildirildi.
Bodrum Adliyesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu uygulamasına geçileceği bildirildi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, uygulamanın pazartesi gününden itibaren başlatılacağı belirtildi.
Açıklamada, "Adliyemiz girişinde 7 Aralık Pazartesi'den itibaren HES kodu uygulamasına geçilecektir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı