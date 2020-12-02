Bodrum Adliyesi'nde HES kodu uygulaması başlıyor
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Bodrum Adliyesi'nde HES kodu uygulaması başlıyor

02.12.2020 18:05 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:08
Bodrum Adliyesi'nde HES kodu uygulaması başlıyor

Bodrum Adliyesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu uygulamasına geçileceği bildirildi.

Bodrum Adliyesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu uygulamasına geçileceği bildirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, uygulamanın pazartesi gününden itibaren başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Adliyemiz girişinde 7 Aralık Pazartesi'den itibaren HES kodu uygulamasına geçilecektir." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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