Bodrum Adaboğazı Koyu Tertemiz Oldu

Bodrum Belediyesi'nin "Denize en çok MAVİ yakışır" sloganıyla başlattığı deniz dibi temizlik çalışmaları, bu cumartesi Adaboğazı Koyu'nda devam etti.

Adaboğazı'nda hava şartları sebebiyle daha önce yapılamayan deniz dibi temizlik çalışmaları yapıldı. Bodrum Belediyesi Dalış Ekibinde görevli dalgıçların 2 saat süren çalışmaları sırasında Akvaryum Koyu'nun temiz olduğu gözlendi. Koydan çıkarılan yaklaşık 75 kilogram atığın, rüzgar nedeniyle denize savrulan atıklar olduğunu belirten dalgıçlar, insanların gösterdiği duyarlılıktan ötürü mutlu olduklarını söyledi.

Adaboğazı'nda güneşli havayı fırsat bilip keyif yapan tekne sahipleri de Bodrum Belediyesi'ne ve dalış ekibine bu anlamlı etkinlik için teşekkür etti. Bu sene 19 noktada planlanan deniz dibi temizlik çalışmaları, Adaboğazı'nın ardından hafta içi Ortakent'te yapılacak. Daha sonra ise Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve son olarak Bodrum'da devam edeceği belirtildi. - AYDIN