Bodrum açıklarındaki hortum cep telefonu kamerasına yansıdı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
29.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:38
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kentte gece saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini kaybetti.
Akyarlar Mahallesi açıklarında oluşan hortum, kıyıdaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yaklaşık 5 dakika etkisini gösteren hortum, hasara neden olmadan bir süre sonra kayboldu.
Kaynak: AA