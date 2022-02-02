Bodrum açıklarındaki botta 24 düzensiz göçmen yakalandı
AA, Sabri Kesen - Güncel
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı, Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik unsurları bölgeye sevk edildi.
Lastik bottaki 24 düzensiz göçmen, ekiplerce karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AA / Sabri Kesen - Güncel