Bodrum açıklarındaki botta 24 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum açıklarındaki botta 24 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Sabri Kesen - Güncel
 - Güncelleme:
Bodrum açıklarındaki botta 24 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı, Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik unsurları bölgeye sevk edildi.

Lastik bottaki 24 düzensiz göçmen, ekiplerce karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum açıklarındaki botta 24 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Sabri Kesen - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title