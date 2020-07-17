Bodrum açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bodrum açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İçinde 25 kişinin bulunduğu teknenin motor arızası sonrası Orak Adası mevki Pabuç Burnu önlerinde sürüklenmeye başladı.

Bodrum açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
17.07.2020 09:02 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:33

İçinde 25 kişinin bulunduğu teknenin motor arızası sonrası Orak Adası mevki Pabuç Burnu önlerinde sürüklenmeye başladı. Kontrolün sağlanamadığı tekne mürettebatı tarafından Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yardım talep edildi.

Bölgeye gelen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü teknesi içinde 25 kişi bulunan ve sürüklenen tekneyi yedekleyerek güvenli bir şekilde Bodrum Belediye Marina'ya çekildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu Dünya
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı 3. Sayfa
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada...
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu Spor
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Mansur Yavaş belediye meclisinde anlattı! Ankara Halk Ekmek Müdürü kendisini işten kovup tazminat almış Politika
Mansur Yavaş belediye meclisinde anlattı! Ankara Halk Ekmek Müdürü kendisini işten kovup tazminat almış
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı Sağlık
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu 3. Sayfa
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
Koronavirüs nedeniyle insanlar çekilince Dicle Vadisi'nde mahmuzlu kız kuşu görüldü
Koronavirüs nedeniyle insanlar çekilince Dicle Vadisi'nde mahmuzlu kız kuşu görüldü
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
Gözü dönmüş saldırgan, eşini boğazından, araya girmeye çalışan öz kardeşini de bacağından bıçakladı
Gözü dönmüş saldırgan, eşini boğazından, araya girmeye çalışan öz kardeşini de bacağından bıçakladı
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Mehmet Han Erkan Akçay Fatih Sultan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Ahmet Kural Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Tbmm İzmir Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bodrum açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 09:45:09. #1.15#
title