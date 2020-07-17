Bodrum açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
İçinde 25 kişinin bulunduğu teknenin motor arızası sonrası Orak Adası mevki Pabuç Burnu önlerinde sürüklenmeye başladı.
17.07.2020 08:42 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:33
İçinde 25 kişinin bulunduğu teknenin motor arızası sonrası Orak Adası mevki Pabuç Burnu önlerinde sürüklenmeye başladı. Kontrolün sağlanamadığı tekne mürettebatı tarafından Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yardım talep edildi.
Bölgeye gelen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü teknesi içinde 25 kişi bulunan ve sürüklenen tekneyi yedekleyerek güvenli bir şekilde Bodrum Belediye Marina'ya çekildi. - MUĞLA
Kaynak: İHA