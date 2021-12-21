Bodrum açıklarında sürüklenen lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Bodrum açıklarında sürüklenen lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında sürüklenen lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, arıza yapıp sürüklenen lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, arıza yapıp sürüklenen lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, sürüklenen lastik bottaki 6 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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