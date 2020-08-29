Bodrum açıklarında şişme botla akıntıya kapılan 2 sığınmacı kurtarıldı
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Bodrum açıklarında şişme botla akıntıya kapılan 2 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, akıntıya kapılarak sürüklenen şişme bottaki 2 sığınmacı, bölgeden geçen feribottakiler tarafından kurtarıldı.

Bodrum açıklarında şişme botla akıntıya kapılan 2 sığınmacı kurtarıldı
29.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:17

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, akıntıya kapılarak sürüklenen şişme bottaki 2 sığınmacı, bölgeden geçen feribottakiler tarafından kurtarıldı.

Datça-Bodrum seferini yapan feribottaki görevliler, Karaada açıklarından geçtiği sırada, denizde ilerlemeye çalışan şişme bottaki 2 kişinin el sallayarak yardım istediğini fark etti.

Bölgeye yaklaşan görevliler, atılan halat yardımıyla 2 sığınmacıyı feribota çıkararak, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim etti.

Bodrum Feribot İşletmeleri Genel Müdürü Metin Önder, AA muhabirine, yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 2 sığınmacının kurtarıldığını anlattı.

Bottakilerin ellerini kullanarak ilerlemeye çalıştığını ifade eden Önder, "Akıntı nedeniyle hareket kabiliyetlerini kaybedip sürüklenmeye başlamışlar." dedi.

Öte yandan sağlık durumları iyi olan sığınmacıların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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