Bodrum açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Bodrum açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 25 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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