Bodrum açıklarında kayalıklara oturan tekne kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kayalıklara oturan 7 metrelik tekne kurtarılarak marinaya çekildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kayalıklara oturan 7 metrelik tekne kurtarılarak marinaya çekildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Akvaryum Koyu açıklarında bir teknenin karaya oturduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Karaya oturduğu belirlenen 7 metrelik tekne, KIYEM-6 botu tarafından yedeklenerek Bodrum Marina'ya yanaştırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen