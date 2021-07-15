Bodrum açıklarında kayalıklara oturan tekne kurtarıldı
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Bodrum açıklarında kayalıklara oturan tekne kurtarıldı

Bodrum açıklarında kayalıklara oturan tekne kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kayalıklara oturan 7 metrelik tekne kurtarılarak marinaya çekildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kayalıklara oturan 7 metrelik tekne kurtarılarak marinaya çekildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Akvaryum Koyu açıklarında bir teknenin karaya oturduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Karaya oturduğu belirlenen 7 metrelik tekne, KIYEM-6 botu tarafından yedeklenerek Bodrum Marina'ya yanaştırıldı.

Bodrum açıklarında kayalıklara oturan tekne kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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