Bodrum açıklarında görüntülenen yunuslar görsel şölen sundu
Muğla'nın Bodrum ilçesi açığında görülen yunuslar vatandaşların ilgisini çekti.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açığında görülen yunuslar vatandaşların ilgisini çekti.
Ortakent Mahallesi açıklarında 5-6 yunus, bir süre bölgede yüzdü.
Çavuş Adası etrafında da gezinen yunuslar, dolaşan sürü, teknelere yakın bölgede de yüzerken, görsel şölen sundu.
Yunus sürüsü daha sonra Akyarlar açıklarında gözden kayboldu. Yunusların gösterisi, vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı