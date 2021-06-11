Bodrum açıklarında görüntülenen yunuslar görsel şölen sundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum açıklarında görüntülenen yunuslar görsel şölen sundu

Bodrum açıklarında görüntülenen yunuslar görsel şölen sundu
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesi açığında görülen yunuslar vatandaşların ilgisini çekti.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açığında görülen yunuslar vatandaşların ilgisini çekti.

Ortakent Mahallesi açıklarında 5-6 yunus, bir süre bölgede yüzdü.

Çavuş Adası etrafında da gezinen yunuslar, dolaşan sürü, teknelere yakın bölgede de yüzerken, görsel şölen sundu.

Yunus sürüsü daha sonra Akyarlar açıklarında gözden kayboldu. Yunusların gösterisi, vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Kırmızı bültenle aranan TKP/ML üyesi terörist Milas'ta yakalandı
Kırmızı bültenle aranan TKP/ML üyesi terörist Milas'ta yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Sedat Peker Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Burcu Biricik Funda Eryiğit Rahşan Gülşan
Spor Ozan Tufan Merih Demiral Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum açıklarında görüntülenen yunuslar görsel şölen sundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 22:51:38. #1.16#

title