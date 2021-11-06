Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı; 7 kişi kurtarıldı, 3 kişi aranıyor

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 10 kaçak göçmenin içinde bulunduğu fiber tekne battı. 7 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, 3 kaçak göçmen ise aranıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 21.23'te Bodrum Karaada açıklarında yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin battığı ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, 7 kaçak göçmeni kurtararak, kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kaçak göçmenlerin durumunun iyi olduğu bildirildi.Kaçak göçmenlerin verdiği bilgi doğrultusunda kayıp 3 kişi için bölgede arama ve kurtarma çalışması sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

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