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Bodrum açıklarında geri itilen 64 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA, Ali Ballı - Güncel
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Bodrum açıklarında geri itilen 64 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 64 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 64 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı zamanlarda Bodrum açıklarında üç ayrı lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 64 düzensiz göçmen, ekiplerce karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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AA / Ali Ballı - Güncel

Yunanistan, Bodrum, Muğla, Türk, Güncel, Haberler

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