Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı (2)
- Arama kurtarma çalışması helikopter görüntüsü MUĞLA - Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, 34 metre derinlikte bulunan teknede ölen göçmenler olduğu öğrenildi.
- Arama kurtarma çalışması helikopter görüntüsü MUĞLA - Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, 34 metre derinlikte bulunan teknede ölen göçmenler olduğu öğrenildi. (2)
Kaynak: AA
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