Bodrum açıklarında deniz yatağı üzerinde 3 düzensiz göçmen yakalandı
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Bodrum açıklarında deniz yatağı üzerinde 3 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında deniz yatağı üzerinde 3 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, deniz yatağı üzerinde yurt dışına geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, deniz yatağı üzerinde yurt dışına geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akyarlar açıklarında deniz yatağı üzerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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