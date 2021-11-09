Bodrum açıklarında batan göçmen teknesindeki 1 kişinin daha cesedi bulundu

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4 gün önce batan fiber teknede kaybolan 3 kaçak göçmenden 1'nin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 2'ye çıkarken, kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bu arada, olayla ilgili gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 5 Kasım günü saat 21.23'te Bodrum Karaada açıklarında yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan içerisinde 10 kaçak göçmenin bulunduğu fiber teknenin battığı ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, 7 kaçak göçmeni kurtararak, kıyıya çıkardı. Kayıp 3 göçmen için arama çalışması başlatıldı. Havadan ve karadan süren çalışmalarla 7 Kasım'da Filistin uyruklu erkeğin cesedine ulaşıldı. Bugün de Karaada açıklarında Filistin uyruklu Anas Abırjeila'nın (21) cansız bedeni bulundu. Kayıp kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Kumbahçe Mahallesi'nde 3 göçmen kaçakçısını gözaltına aldı. Şüphelilerden S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, A.Ç. ve A.S.M. ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

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