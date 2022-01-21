Bodrum açıklarında arızalanan lastik bottaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Bodrum açıklarında arızalanan lastik bottaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında arızalanan lastik bottaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde arızalanıp sürüklenen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde arızalanıp sürüklenen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, lastik bottaki 18 yabancı uyrukluyu, sahil güvenlik botuna alarak kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum açıklarında arızalanan lastik bottaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

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