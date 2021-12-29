BODRUM AÇIKLARINDA AKDENİZ FOKU GÖRÜLDÜ - Haberler
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BODRUM AÇIKLARINDA AKDENİZ FOKU GÖRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, balık avlayan bir grup balıkçı tarafından nesli tükenmekte olan türler arasında yer alan Akdeniz foku görüntülendi.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, balık avlayan bir grup balıkçı tarafından nesli tükenmekte olan türler arasında yer alan Akdeniz foku görüntülendi.

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde 25 Aralık saat 11.00 sıralarında denize açılan balıkçılar, denizde bir Akdeniz foku olduğunu fark etti. Avlanmak için bölgeye geldiği belirlenen ve nesli tükenmekte olan türler arasında yer alan Akdeniz foku, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sakin tavırlarıyla dikkati çeken Akdeniz foku yaklaşık 10 dakika boyunca balıkçıların bulunduğu tekne etrafında gezindi. Görüntüleri çeken balıkçılar ise Akdeniz fokunu gördüklerine sevindiklerini belirtip cana yakınlığıyla dikkati çeken foktan görüntü aldıklarını ifade etti.

BODRUM AÇIKLARINDA AKDENİZ FOKU GÖRÜLDÜ

BODRUM AÇIKLARINDA AKDENİZ FOKU GÖRÜLDÜ

BODRUM AÇIKLARINDA AKDENİZ FOKU GÖRÜLDÜ

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