Bodrum açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Bodrum açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 8 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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