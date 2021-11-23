Bodrum açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Bodrum açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 59 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 59 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum ve Turgutreis açıklarında farklı zamanlarda, lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğu bilgileri üzerine bölgeye hareket etti.

İkisi Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, biri de ekiplerce tespit edilen 3 lastik bottaki 59 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

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AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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