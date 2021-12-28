Bodrum açıklarında 56 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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Bodrum açıklarında 56 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında 56 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 56 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 56 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 27 Aralık'ta, sabah erken saatlerde Bodrum açıklarında kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 56 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum açıklarında 56 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında 56 kaçak göçmen kurtarıldı

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