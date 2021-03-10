Bodrum açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Bodrum açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

10.03.2021 22:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:50
Bodrum açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su alan lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su alan lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaada açıklarında su alan lastik botta bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, lastik bottaki 34 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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