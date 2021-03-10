Bodrum açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
10.03.2021 22:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:50
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su alan lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su alan lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaada açıklarında su alan lastik botta bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, lastik bottaki 34 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı