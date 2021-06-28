Bodrum açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Bodrum açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirtilen yelkenli teknedeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirtilen yelkenli teknedeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yelkenli teknede düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Yunanistan unsurlarınca Türk Kara sularına geri itilen yelkenli teknede 33 düzensiz göçmen kurtarılıp karaya çıkarıldı.

Ekipler ayrıca göçmen kaçakçısı 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

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