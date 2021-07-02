Bodrum açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarılıp, karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras