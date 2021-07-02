Bodrum açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarılıp, karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

Erdoğan: '2023'e giden süreçte CHP, tıpkı 27 Mayıs darbesi öncesi gibi Türk siyasetini zehirlemekte, kirletmektedir.'
Erdoğan: "2023'e giden süreçte CHP, tıpkı 27 Mayıs darbesi öncesi gibi Türk siyasetini zehirlemekte, kirletmektedir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti: (1)
Erdoğan: 'Türk savunma sanayinin gurur abidesi olan bu fabrikamızı yeni yatırımlarla, yeni insan kaynağıyla, yeni kabiliyetlerle geleceğe taşımak...
Erdoğan: "Türk savunma sanayinin gurur abidesi olan bu fabrikamızı yeni yatırımlarla, yeni insan kaynağıyla, yeni kabiliyetlerle geleceğe taşımak...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Şevval Şahin Kerem Kamışlı
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 19:32:45. #1.16#

title