Bodrum açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 24 göçmen karaya çıkarıldı.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 24 göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında iki farklı zamanda lastik bot ve can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna aldı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri