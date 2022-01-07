Bodrum açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 24 göçmen karaya çıkarıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 24 göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında iki farklı zamanda lastik bot ve can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Son dakika haberleri... Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan için 11 Ocak'ta toplanacak

Son dakika haberleri... Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan için 11 Ocak'ta toplanacak

 Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere 11 Ocak'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek.

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere 11 Ocak'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk devletleri liderleriyle Kazakistan diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk devletleri liderleriyle Kazakistan diplomasisi

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title