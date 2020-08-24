Bodrum açıklarında 21 sığınmacı kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 21 sığınmacı kurtarıldı.
24.08.2020 22:39 | Son Güncelleme: 24.08.2020 23:14
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 21 sığınmacı kurtarıldı.
Hüseyin Burnu açıklarında, sığınmacıların bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.
Ekip, lastik bottaki 21 sığınmacıyı kurtardı.
Limana getirilen sığınmacıların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: AA