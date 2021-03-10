Bodrum'a uyuşturucu getiren iki şüpheli uygulama noktasında yakalandı
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Bodrum'a uyuşturucu getiren iki şüpheli uygulama noktasında yakalandı

10.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:30
Bodrum'a uyuşturucu getiren iki şüpheli uygulama noktasında yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesine uyuşturucu madde getirdiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine uyuşturucu madde getirdiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Bodrum'a plakası belirlenen bir araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine ilçe girişinde çalışma başlattı.

Uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, bir miktar esrar ve eroin ile uyuşturucu katkı maddesi ele geçirildi.

Operasyonda, araçta bulunan şüpheliler K.K. ve U.T. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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