Bodrum'a sezonun ilk Rus turist kafilesini getiren uçak, su takı ile karşılandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, Rusya'dan sezonun ilk turist kafilesini getiren uçak Milas-Bodrum Havalimanı'nda su takı, yolcuları ise karanfillerle karşılandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, Rusya'dan sezonun ilk turist kafilesini getiren uçak Milas-Bodrum Havalimanı'nda su takı, yolcuları ise karanfillerle karşılandı.

Türkiye'nin öncü destinasyon yönetim şirketlerinden biri, Bodrum'da sezonu 9 aya çıkaracak 'full charter' uçuşlarının ilkini bugün Rusya'nın başkenti Moskova'dan Bodrum'a yapılan direkt uçuş ile gerçekleştirdi. Rusya'nın başkenti Moskova'dan 233 yolcuyla havalanan bir hava yolları şirketine ait uçak, Milas-Bodrum Havalimanı'na indi. Sezonun ilk Rus kafilesini taşıyan uçak, havalimanında 'su takı' gösterisiyle karşılandı, uçaktan inen yolculara ise karanfil dağıtıldı.TÜRSAB Başkanı Yüksel Aslan, 'Milas Bodrum Havalimanı'na 2021 yaz sezonunun ilk charter yolcu uçağı bugün saat 13.50'de Moskova'dan indi. 233 yolcu getiren uçaktan inen turistler, seyahat acenteleri tarafından karşılanarak Bodrum'daki otellerine götürüldüler. 18 Nisan itibarıyla aynı hava yolu şirketi, her gün Moskova ve Kiev'den Bodrum'a uçacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ